Архангельск, , 14:57 — REGNUM В Архангельской области за последние сутки выявили 240 случаев COVID-19, 74 из них — в областном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, в лидерах по суточному приросту заболевших — Северодвинск (+38) и Котласский район (24). Всего на лечении с COVID-19 находятся 3682 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне пандемии коронавируса смертность населения Архангельской области выросла почти на 6%.