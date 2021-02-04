Москва, , 14:54 — REGNUM В Москве из-за сильного снегопада, который ожидается в вечернее время, будет удобнее воспользоваться городским общественным транспортом. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Московский метрополитен Дарья Антонова © ИА REGNUM

В департаменте рассказали о прогнозе синоптиков, по которому с 17:00 до утра в столице может пройти сильный снегопад.

«Пожалуйста, по возможности выбирайте городской транспорт. При управлении автомобилем соблюдайте дистанцию и снижайте скорость», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.