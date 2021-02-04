Москва, , 14:52 — REGNUM Суд изменил меру пресечения генеральному директору научно-производственного предприятия (НПП) «Исток» Александру Борисову, который ранее был арестован по делу о хищении 1 млрд рублей в космической отрасли. Об этом 4 февраля сообщили в Бабушкинском суде Москвы.

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Уточняется, что из СИЗО он был переведён под домашний арест, срок которого продлён до 16 апреля.

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«Также суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Солнцеву (бывшему гендиректору РКК «Энергия» Владимиру Солнцеву. — Прим. ИА REGNUM) и другим обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до той же даты», — добавила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года бывшему гендиректору РКК «Энергия» Владимиру Солнцеву было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ, также гендиректор ФГУП «НПП «Исток» Александр Борисов. В деле фигурируют бывшие сотрудники «Энергии» Степан и Александр Проховы. Всем обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.