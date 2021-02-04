Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Новый корпус петербургского онкологического центра в Песочном планируют построить к концу 2022 года. Он сможет обслуживать до тысячи пациентов в сутки. Об этом сообщили в Смольном.

«В январе заложили здание поликлиники нашего онкоцентра. Пандемия показала, что нужно развести потоки посетителей, чтобы стационар выполнял свою функцию, а амбулаторное лечение было организовано в отдельном здании. Мы сделаем все, чтобы быстро ввести её в строй», — заявил губернатор Александр Беглов.

Он посетил онкоцентр с рабочим визитом 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака. В Смольном утверждают, что пандемия коронавируса существенно не повлияла на объемы оказываемой онкологической помощи: в 2020 году в учреждении пролечили более 31 тыс. пациентов, что сопоставимо с показателями 2019 года. Кроме того, было выполнено порядка 13 тыс. операций.

Ожидается, что новый корпус откроется к ноябрю 2022 года и сможет обслуживать до 1000 пациентов в день. В новом здании разместят поликлиническое отделение, дневной стационар, стоматологический центр, отделение клинических исследований и другие подразделения. В планах также строительство гостиницы и автостоянки.

Центр получил порядка 600 млн рублей на переоснащение, на эти деньги приобрели два ускорителя для лучевой терапии, компьютерный томограф и две системы контактного облучения. Это оборудование позволяет минимизировать риски при лучевой терапии, а также увеличить пропускную способность центра.

«С такой современной техникой центр может по праву считаться одним из лучших онкологических стационаров не только Петербурга, но и всей России. Курс на модернизацию оборудования для лечения онкологических заболеваний будем продолжать», — отметил Беглов.

Петербургский онкоцентр является самой оснащённой онкологической клиникой в стране. Он рассчитан на 577 коек и оказание медицинских услуг более чем половине населения города (порядка 2,8 млн человек). Добавим, онкобольных — как из России, так и из-за рубежа — в Петербурге принимают Городской онкоцентр, федеральный исследовательский центр онкологии им. Петрова и другие учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге в 2020 году из-за пандемии коронавируса на 3,5 тыс. случаев, по сравнению с 2019 годом, снизилась выявляемость онкологических заболеваний. В 2020 году было выявлено всего 20 224 случаев против 23 732 случаев за 2019 год. Врачи пока не могут предсказать, как скажется пандемия на онкологической статистике в ближайшие несколько лет.

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