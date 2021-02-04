Красногорск, , 14:55 — REGNUM В 2021 году на территории Московской области планируется открыть еще пять центров помощи для пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Об этом сообщает главное управление региональной безопасности Подмосковья.

На данный момент подобные учреждения уже функционируют в Красногорске, Одинцовском округе, Мытищах, Истре, Химках, Люберцах и Подольске. В них попавшие в аварию водители могут получить информационно-правовую поддержку. В 2021 году такие офисы будут открыты еще в Сергиевом Посаде, Балашихе, Щелкове, Королеве и Ленинском городском округе.

Благодаря работе таких центров удаётся правильно оформить ДТП на месте силами его участников, если в ходе аварии никто не пострадал и у обоих его участников есть полис ОСАГО. Эти меры позволяют снизить нагрузку на органы Госавтоинспекции.

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