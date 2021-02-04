Москва, , 14:47 — REGNUM На следующей неделе в Москве ожидаются сильные морозы, которые станут сильнейшими за десять лет. Об этом 4 февраля заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Мороз в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, 8 и 9 февраля выйдет скандинавский циклон, сохранится северная тяга ветров и включится радиационное выхолаживание. В ночное время в Московской области ожидается до 29 градусов ниже нуля, в Москве — до 26 градусов, днём — до 20 градусов мороза. 9 февраля в столице похолодание достигнет пика — до 30 градусов мороза ночью и 21 градуса ниже нуля днём.

«Это супераномальный холод, с температурным фоном на 15−20 градусов ниже климатической нормы февраля», — цитирует слова специалиста РИА Новости.

По словам Тишковца, понижение температур произойдёт уже в конце текущей недели.

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