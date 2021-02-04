Унеча, , 14:58 — REGNUM Кислородную станцию для обеспечения инфекционного госпиталя необходимым газом запустили в городе Унече Брянской области. Запас кислорода составил 16 тонн, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в региональном оперативном штабе.

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Кислородно-газификационная станция будет обеспечивать необходимым кислородом Унечский госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Установка позволит полностью отказаться от поставок баллонного кислорода, исключая возможные перебои с поставками, время на погрузку и разгрузку сосудов. Специалисты завершили пуско-наладочные работы и заполнили кислородом две ёмкости объёмом шесть и 10 тонн, которые по мере расходования медицинского газа будут дополнять.

Это уже вторая кислородная станция, построенная в Брянской области за последние месяцы. Первая появилась в Брянской областной больнице №1 в декабре 2020 года.

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