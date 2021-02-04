Загреб, , 14:53 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа выявили 516 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 18 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 4 февраля.

Журналисты отмечают, что к аппаратам-ИВЛ в стране подключен 101 пациент.

Согласно новым официальным данным, число выявленных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 234 153, а общее число скончавшихся составляет 5106.

Напомним, 3 февраля в Хорватии выявили 730 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 17 смертельных случаев.