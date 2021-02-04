Киев, , 14:46 — REGNUM На заблокированных украинских телеканалах работает 1,5 тыс. человек, владельцы каналов будут защищать их права, заявил 4 февраля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы активную позицию заняли по защите телеканалов. На трех каналах работает 1500 человек, 643 журналиста, мы будем защищать их права», — заявил Медведчук в интервью программе «Браты» на канале RT.

Он добавил, что в настоящее время готовится обращение в Верховный суд. Не может быть сегодня санкций в отношении граждан Украины и юридических лиц, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил, что его партия будет инициировать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского из-за систематических грубых нарушений им норм Конституции Украины, в том числе и незаконным введением санкций в отношении члена ОПЗЖ Тараса Козака и запретом на вещание трем оппозиционным телеканалам — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

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