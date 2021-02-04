Лондон, , 14:45 — REGNUM В настоящее время в мире выявлено около 4 тыс. вариантов коронавируса и данное обстоятельство заставляет производителей вакцин от COVID-19 вести постоянный поиск противодействия им. Об этом 4 февраля заявил в эфире телеканала Sky News замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Надим Захави, который отвечает за реализацию программы вакцинации населения.

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«В настоящий момент в мире насчитывается около 4 тыс. различных вариантов», — отметил он, говоря про коронавирус.

Также Захави подчеркнул, что все производители вакцин, такие, как Pfizer и BioNTech, Moderna, Оксфордского университета и AstraZeneca и другие, ведут изучение того, как можно улучшить свои препараты для того, чтобы гарантировано быть готовыми к любой новой разновидности SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Великобритании стартовали клинические испытания вакцин против COVID-19 по смешиваемости и сочетаемости.