Ташкент, , 14:43 — REGNUM Хокимият (администрация) Ташкента обещала сохранить многолетние декоративные растения при строительстве комплекса «Истиклол» («Независимость») в ташкентском сквере «Голубые купола», сообщили в телеграм-канале администрации столицы Узбекистана.

Отмечается, что одним из условий конкурса на строительство комплекса является сохранение деревьев. Управление по экологии и охране окружающей среды проведет опись и возьмет под защиту все деревья, сообщили в хокимияте.

Власти Ташкента заверили, что фотография конкурса, опубликованная в социальных сетях и вызвавшая резонанс, не является образцом для будущего комплекса.

Ранее администрация Ташкента объявила конкурс для разработки проекта строительства комплекса «Истикол», посвященного 30-летию независимости республики. Пользователи выразили недовольство и призвали сохранить облик парка.