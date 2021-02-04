Москва, , 14:32 — REGNUM Российские ученые, совершившие прорыв в разработке и запуске вакцины от COVID-19, заслуживают Нобелевской премии. Эффективность вакцины «Спутник V» стали признавать даже на Западе. Сколько жизней она спасла и еще спасет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Российская наука удивила Запад своей вакциной от коронавируса «Спутник V», как в 1957 году СССР удивил запуском в космос первого искусственного спутника Земли.

Успех России как научной и фармацевтической державы очевиден и страна никогда не делала акцент на гонке вакцин и капитализации успеха.

Производство и распространение вакцины «Спутник V» в России регулируется секретным распоряжением правительства.

Вакцинация в России в государственных клиниках проходит бесплатно. В частных клиниках Москвы цена одной дозы составляет около $25, «Спутник V» подразумевает две инъекции.

По данным реестра предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), предельная стоимость «Спутник V» составляет 1942 руб. Это вполне посильная сумма для всех категорий граждан», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны оказались впечатлены российской вакциной от COVID-19 «Спутник V», пишет журналист Жак Шустер в статье для немецкой газеты Die Welt.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Читайте также: В Германии сравнили «Спутник V» с запуском СССР первого спутника Земли