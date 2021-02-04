Уфа, 4 февраля 2021, 14:31 — REGNUM Центр амбулаторной онкологической помощи начал работу в Уфе. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
Сообщается, что центр открылся в поликлинике №32. В нем оборудованы два кабинета онколога, кабинеты гастроэнтеролога, проктолога, УЗИ, а также кабинет компьютерной томографии. В настоящий момент в регионе уже работают восемь таких центров.
По словам главного врача Республиканского онкодиспансера Аделя Измайлова, в случае необходимости, заведующий центра может проводит оперативные совещания с врачами первичного звена.
Сообщается, что в поликлинике №32 работает дневной стационар. В нем пациенты могут получать гормональное и химиотерапевтическое лечение.
Отмечается, что центр амбулаторной онкологической помощи открылся сегодня также и в г. Салават.
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