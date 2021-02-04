Уфа, , 14:31 — REGNUM Центр амбулаторной онкологической помощи начал работу в Уфе. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сообщается, что центр открылся в поликлинике №32. В нем оборудованы два кабинета онколога, кабинеты гастроэнтеролога, проктолога, УЗИ, а также кабинет компьютерной томографии. В настоящий момент в регионе уже работают восемь таких центров.

По словам главного врача Республиканского онкодиспансера Аделя Измайлова, в случае необходимости, заведующий центра может проводит оперативные совещания с врачами первичного звена.

«Пациенты с подозрением на злокачественные новообразования записываются к онкологу врачами первичного звена, согласно установленным срокам, в течение трех дней. При необходимости проводится пункционная биопсия, верификация диагноза, и все необходимые обследования для направления в РКОД, в установленные приказом сроки, — отметила он.

Сообщается, что в поликлинике №32 работает дневной стационар. В нем пациенты могут получать гормональное и химиотерапевтическое лечение.

Отмечается, что центр амбулаторной онкологической помощи открылся сегодня также и в г. Салават.

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