Москва, , 14:29 — REGNUM В Москве ожидаются снегопад и гололедица. Об этом 4 февраля предупредили в ГУ МЧС России по столице в экстренном оповещении.

Снегопад в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В МЧС рассказали о прогнозе Росгидромета, по которому с 17:00 4 февраля до 5:00 5 февраля ожидается выпадение снега, а на дорогах образуется гололедица.

В главке рекомендовали автолюбителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать внезапных манёвров, а также парковать машину вдали от деревьев. Пешеходам советуют избегать шатких конструкций и деревьев, родителям — не оставлять детей без присмотра.