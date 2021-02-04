Мурманск, , 14:28 — REGNUM В 2020 году население Мурманской области сократилось на 8,2 тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мурманскстате.

По данным ведомства, в регионе проживает 733,2 тысячи человек, 675,5 тысяч из них — в городах, 57,7 тысяч — в сельской местности.

«Основной причиной сокращения численности населения региона остаётся миграционная убыль», — сообщили в Мурманскстате.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Мурманской области от COVID-19 скончались 839 человек.