Черкесск, , 14:27 — REGNUM В Карачаево-Черкесии пройдут реабилитацию в санатории «Нарат» в Теберде 30 несовершеннолетних, переболевших COVID-19. В феврале будут направлены в лечебное учреждение две группы детей по 15 человек, сообщили 4 февраля в региональном оперативном штабе.

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"Всего во время «второй волны» в ковид-госпиталях КЧР прошли лечение 67 несовершеннолетних. <…> Большей частью это подростки до 14 лет, потому что именно это возрастная группа нередко переносит COVID-19 с пневмонией и другими осложнениями», — говорится в сообщении штаба. Как сообщало ИА REGNUM, договор с санаторием «Нарат» заключен минздравом республики. В этом учреждении будут проходить реабилитацию выздоровевшие больные из различных субъектов РФ. Карачаево-Черкесии одобрено более 80 квот на ближайшие два месяца.

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