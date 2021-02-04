Ульяновск, , 14:23 — REGNUM В Ульяновской области в ближайшее время ожидается сильная гололедица и туман. Об этом предупреждает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в области объявляется жёлтый уровень погодной опасности: в ночь с 4 на 5 февраля и утром 5 февраля в регионе ожидаются «гололедные отложения», местами будет туман, а на дорогах — сильная гололедица.

Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными на дорогах, а водителей при возможности отказаться от дальних поездок.

Отметим, что в соседней Чувашии 5 февраля ожидается мокрый снег с дождём, не исключается ледяной дождь. За сутки может выпасть половина месячной нормы осадков. В Татарии 5 февраля также прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, но при этом порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная шкала состоит из четырёх «цветов» по мере возрастания опасности: зелёного, жёлтого, оранжевого и красного. Жёлтый цвет означает, что стихия потенциально опасна.