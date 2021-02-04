Париж, , 15:10 — REGNUM Руководство Агентства здравоохранения региона Франции О-де-Франс сообщило в своем коммюнике о необходимости введения в департаменте Сомма режима «экстренного тестирования» для борьбы с быстрым распространением SARS-CoV-2.

В коммюнике отмечается, что режим «экстренного тестирования» вводится в стране впервые и означает проведение для всех желающих «полностью бесплатных» тестов на SARS-CoV-2.

Так региональные органы власти собираются бороться с ростом количества случаев заражения, которое в начале февраля достигло отметки в 264 случая на 100 тысяч человек.

Напомним, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 26 362 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,201 млн.

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