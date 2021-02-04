Красноярск, , 14:18 — REGNUM В Сибирском федеральном университете (СФУ) с 8 февраля возобновляется обучение в традиционном формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

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Соответствующий приказ ректор СФУ Максим Румянцев подписал 3 февраля 2021 года.

Согласно приказу, будут приняты все необходимые меры по профилактике COVID-19. В том числе речь идёт о термометрии и наличии антисептиков в местах общего пользования. Устанавливается повышенный режим обработки всех контактных поверхностей. Продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование.

В университет не будут допускать лиц с признаками инфекционных заболеваний.

В пресс-службе также уточнили, что отдельные учебные занятия можно будет проводить в дистанционном формате, в том числе для находящихся в самоизоляции и иностранных студентов, которые не имеют возможности оперативно вернуться к месту учёбы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 февраля в Красноярском крае коронавирус выявлен у 57 638 человек, выздоровел 53 101 человек.

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