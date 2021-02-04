Москва, , 14:13 — REGNUM В конце января завершилась регистрация на второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В четверг, 4 февраля на пресс-конференции в Москве спикеры рассказали об итогах заявочной кампании и назвали регионы для проведения очных этапов.

«За время заявочной кампании мы получили 29 561 регистрацию, что на одну треть больше, чем в прошлом году. Это еще раз подтверждает интерес представителей индустрии гостеприимства к конкурсу, желание развивать туризм в России. Среди зарегистрированных — участники из 85 регионов и 624 городов. Наиболее активными оказались участники из Ставропольского края, Новосибирской и Ульяновской областей. Самому молодому участнику — 18 лет, самому опытному — 79, — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов,-Впереди новые испытания: дистанционное тестирование, очные полуфиналы и финал. Мы получили много заявок от регионов на проведение очных этапов. Исходя из наибольшего количества регистраций и заинтересованности регионов, лидерами стали: Камчатский край, Тюменская область, Краснодарский край, Пермский край, Калужская область, Мурманская область. Именно здесь в этом году состоятся полуфиналы конкурса».

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал об ожиданиях от полуфинала, который пройдет на Камчатке, а также обратился к будущим полуфиналистам.

«Мы будем рады приветствовать тех участников, которые попадут в полуфинал на Камчатку. Для нашего региона развитие туризма, конечно, имеет особое значение. Наверное, каждый, кто хоть раз слышал о Камчатке, испытывает одно желание — приехать сюда, чтобы на месте восхититься красотой, которая нас окружает. Здесь наша задача — сделать так, чтобы это желание стало возможностью, чтобы люди узнавали о Камчатке не из познавательных телепередач про диких животных, вулканы, реки, океан, а воочию, почувствовав запах нашего океана, тепло земли на склоне действующего вулкана или испытав непередаваемые эмоции от встречи с медведем, даже запланированными и вполне безопасными. Именно эти возможности представятся тем ребятам, которые приедут на Камчатку. Ожидаем, что вместе мы продвинемся в реализации возможностей, которые есть на полуострове. Помимо того, чтобы сделать Камчатку более доступной, мы ставим перед собой задачи развивать новые виды туризма, расширять сезон, делать так, чтобы к нам приезжали туристы со всей страны, а в перспективе — со всего мира, не только, чтобы восхититься природой, но и узнать что-то про себя. Чтобы изменить своё мышление, начать думать более экологично. В этом смысле стажировка позволит участникам на своём опыте испытать те возможности, которые внешняя среда накладывает на проведение деловых и интенсивных с содержательной точки зрения мероприятий. Отдельная задача — это баланс между экологией, сохранением нетронутой природы и увеличение потока туристов. Её мы в том числе предложим решить участникам полуфинала на Камчатке. Для нас также важно привлекать больше кадров в сфере туризма и гостеприимства. В крае уже реализуется целый ряд крупных инвестиционных проектов. К 2025 году мы должны создать 10 тысяч рабочих мест в сфере туризма. Конечно, значительная часть из них адресована жителям Камчатского края, но активные люди из других регионов, которые хотят стать мастерами гостеприимства на деле, тоже найдут свою нишу на Камчатке. Именно с этим посылом я хочу обратиться ко всем участникам конкурса и ещё раз уверить, что мы вас всех ждём на полуострове», — отметил Владимир Солодов.

Краснодарский край вошел в топ-10 по числу заявок. Вице-губернатор по внутренней и кадровой политике Игорь Чагаев рассказал о том, как конкурс повлияет на развитие туризма в Краснодарском крае.

«Мы благодарны организаторам проекта за возможность стать одной из площадок проведения полуфинала конкурса. Это возможность для обмена опытом с коллегами, обучения, повышения стандартов сервиса. Качество подготовки кадров для индустрии гостеприимства в нашем курортном крае всегда было в приоритете. Более того, мы планируем сосредоточить силы на профессиональной подготовке не только сотрудников отелей и гостиниц, но и государственных и муниципальных служащих, перед которыми стоит задача создать доброжелательную и гостеприимную атмосферу для наших граждан, выбирающих Краснодарский края для жизни и отдыха», — сказал Игорь Чагаев.

«В Пермском крае огромный потенциал для развития туризма. У нас есть ресурс, сейчас вместе с бизнесом работаем над созданием интересного турпродукта, современной инфраструктуры, качественного сервиса. И понимаем, что самое ценное в любой отрасли — это люди. То, насколько быстро мы сумеем вывести туризм на новый уровень, во многом зависит от активных, целеустремленных сотрудников сферы гостеприимства. Поэтому конкурс «Мастера гостеприимства» полезен и необходим, он дает новый опыт и отличный шанс для реализации свежих и продуктивных идей, помогает совершенствовать специалистам свои навыки», — рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Генеральными партнерами второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Ростуризм, Росмолодежь и ОСИГ.

О российском туризме как о сфере реализации творческих идей и проектов говорила советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова.

«Мы хотим, чтобы появились проекты, которые открывают новые возможности туризма в России. Нам важно, чтобы в стране было больше творческих решений, которые делают туризм доступным и усиливают его социальную роль», — отметила Юлия Рыбакова.

«Впервые более 9 000 студентов из 85 регионов России примут участие в специальном направлении конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты». Эта инициатива является важным шагом для поддержки молодежи, заинтересованной в развитии межкультурного диалога. Молодые люди смогут реализовать лучшие проектные инициативы отрасли туризма и гостеприимства в России. Желаю вам удачи в полуфиналах», — сказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.

«В этом сезоне мы существенно расширили пул партнеров и увеличили количество номинаций, сегодня их 15, а это значит, что во втором сезоне у участников появляется еще больше возможностей для реализации проектов и самих себя. И здесь очень широкий спектр: от любимого многими событийного туризма до экологического, арктического, эногастрономического, доступного туризма. В этом году мы вводим номинации, связанные с развитием инфраструктуры, авторскими турами и медиа продвижением. Более 10 крупнейших компаний, несколько федеральных министерств и региональных команд уже стали партнерами конкурса и уверен, этот список еще будет пополняться», — сказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.