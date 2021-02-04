Саратов, , 14:22 — REGNUM В Саратовской области в текущем году запланировали направить для профессонального обучения и получения дополнительного профессионального образования более 3,1 тыс. безработных жителей, что превышает прошлогодний показатель на 10%. Об этом сообщает пресс-служба минтруда и социальной защиты области.

Обучать безработных граждан будут по наиболее восстебованным специальностям — кондитер, водитель погрузчика, машинист крана, санитар, повар, медицинский регистратор, сварщик, парикмахер, электромонтер и другие.

Также через службу занятости можно пройти переподготовку или повысить квалификацию по программам дополнительного профессионального образования: воспитатель, бухучет, web-дизайн, документовед, кадровое делопроизводство, специалист по интернет-маркетингу (SMM менеджер), менеджер, специалист в области охраны труда. По нескольким профессиям потребуется медицинское освидетельствование. Во время обучения предусмотрена стипендия.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области охвачено мерами социальной поддержки порядка 725 тыс. человек, из них по линии занятости — 82 тыс., социальной защиты — 643 тыс. граждан. На рынке труда численность безработных составляет 33,7 тыс. человек. В целом по итогам 2020 года в области дополнительно создали 14,5 тыс. рабочих мест.

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