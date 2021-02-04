Архангельск, , 14:10 — REGNUM На фоне пандемии в Архангельской области резко сократилась выявляемость ВИЧ-инфицированных. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

По данным статистики, в 2020 году число зарегистрированных случаев болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, на 17,7%.

«В 2020 году эпидемиологическая обстановка в регионе характеризовалась снижением числа заболеваний населения бактериальной дизентерией — в 2,1 раза, острыми вирусными гепатитами — в 1,9 раза, острыми кишечными инфекциями — в 1,8 раза и неустановленной этиологии — в 1,5 раза, педикулезом — в 1,6 раза, гриппом — на 28,9%, туберкулезом — на 24,6%, сифилисом — на 11,8%, другими сальмонеллезными инфекциями — на 3,1%», — сообщили в ведомстве.

Наряду с этим в области отмечен рост заболеваемости коклюшем — на 40%, острыми инфекциями верхних дыхательных путей — на 8,9% и гонококковой инфекцией — на 5,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, смертность населения Архангельской области выросла почти на 6%.