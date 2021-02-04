Черкесск, , 14:10 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедший день скончались сразу три жителя региона, которых не смогли спасти от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число случаев летального исхода в регионе увеличилось до 57, сообщили 4 февраля в федеральном оперативном штабе.

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В последнее время в Карачаево-Черкесии, несмотря на общее улучшение эпидситуации по коронавирусу, отмечается рост смертей пациентов, заразившихся этой опасной инфекцией. За прошедшую неделю, в частности, скончались уже шестеро человек. Ранее темпы прироста случаев летального исхода в регионе были не такими высокими. Республика остается на последнем месте по числу умерших от COVID-19.

По данным оперштаба, в Карачаево-Черкесии за минувшие сутки подтверждено заболевание еще у 62 человек. Общее число инфицированных жителей республики достигло 17 830 человек. Вылечились из них 16 097 пациентов (+85 за сутки).