Элиста, , 14:06 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявлено 73 носителя коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб 4 февраля. Накануне положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 75 человек.

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В моногоспиталях лечение получают 747 пациентов с COVID-19, из них 27 человек находятся в тяжёлом состоянии. Более 160 коек занято в стационарах для долечивания ковид-пациентов. На самоизоляции остаются почти 4,2 тыс. человек.

За весь период пандемии в Калмыкии выявлено 17 тыс. 784 носителя коронавируса. Выздоровели 16 тыс. 193 жителя республики.

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