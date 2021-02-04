Кострома, , 14:04 — REGNUM В Костромской области заведениям общепита разрешили принимать посетителей до часу ночи — сообщает администрация региона.

Кухня ресторана Pixabay.com

«Решение принято в связи с наращиванием темпов вакцинации и замедлением темпов распространения коронавирусной инфекции на территории области», — пояснил оперативный штаб.

Наряду с этим в регионе сняли ряд ограничений для бань, музеев, торговых центров и гостиниц. С сегодняшнего дня работникам этих отраслей не потребуются справки об отсутствии заражения коронавирусом, в торговых центрах будут использоваться скамейки для беременных, пожилых людей и инвалидов, в саунах откроют общие бассейны, а собираться в музеях смогут группы туристов в любом количестве.

Вместе с этим по требованию Роспотребнадзора в регионе до 23 февраля 2021 года продлён запрет на проведение дискотек и массовых мероприятий численностью больше 10 человек. Главный санитарный врач области Александр Кокоулин настоял на этом, поскольку «участники увеселительных встреч не носят маски и не соблюдают дистанцию».

Напомним, ранее костромские кафе и рестораны могли принимать гостей только до 11 часов вечера. Сейчас ограничение на ночную работу сохраняется — с часу ночи до 6 утра общепит может работать исключительно навынос, пускать в помещения людей в это время не разрешается.

В соседней Ярославской области запрет на ночную работу общепита сохранён.

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