Москва, , 14:02 — REGNUM Вывести геолокацию абонентов из-под тайны связи — это вопрос довольно сложный, и наверняка вызовет бурную дискуссию в социальных сетях и СМИ, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Наверняка мы сейчас услышим волну обвинений государства в стремлении организовать тотальную слежку за гражданами.

Ирония заключается в том, что как раз для государства эти данные секретом не являются — в рамках расследования правоохранительные органы и без того могут получить эту информацию.

Более того, не секрет они и для злоумышленников, которые находят возможности для нелегальной покупки таких данных у нечистоплотных сотрудников сотовых операторов.

В то же время, при поиске пропавших бюрократические проволочки с получением такой информации от операторов иногда обходятся слишком дорого.

Однако в законе должно быть оговорено, что получение такой информации не может быть тайным для владельца телефона. Например, при запросе о местонахождении телефона без решения суда, система должна автоматически информировать абонента о том, что его местоположение запрошено.

Возможно, такая же информация должна поступать в правоохранительные органы. Пропавшим, которых разыскивают, это не повредит, а вот злоупотребления со стороны сотрудников сотовых операторов осложнит», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало, Минцифры РФ предложило вывести геоданные абонентов из-под действия тайны связи.

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