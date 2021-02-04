Ижевск, , 14:02 — REGNUM По итогам 2020 года в Удмуртии впервые выявили онкологическую патологию у 4857 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Из этого числа у 2999 человек или более чем в 61,7% случаев, онкологическое заболевание было выявлено на ранней стадии.

Всего на учете у врачей онкологического профиля в республике состоит 39 391 человек.

«Ведущими локализациями в структуре заболеваемости в Удмуртии являются колоректальный рак, рак кожи, рак молочной железы, рак лёгкого», — отметили в минздраве, добавив, что в основном онкологические заболевания выявляются в возрасте от 40 до 70 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний в 2021 году выделено почти 1,2 млрд рублей, заявил 28 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что речь идёт о введенных в прошлом году выплатах за выявление онкологических заболеваний при диспансеризации и на профилактических осмотрах.

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