Ростов-на-Дону, , 14:01 — REGNUM Многочисленные нарушения в городской больнице №4 Ростова-на-Дону выявила прокурорская проверка. Инспекцию инициировал депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР).

«Стены палаты в трещинах, сыпется штукатурка, потолок течёт, состояние санузла ещё хуже. <…> Получил результаты, которые подтвердили нарушения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации зданий и помещений медучреждения. Также выявлены факты отсутствия в МБУЗ ГБ №4 необходимых для лечения пациентов лекарственных средств и медицинских изделий», — написал народный избранник в Instagram, подтвердив выявленные нарушения копией документа.

Прокуратура намерена добиться устранения всех нарушений. Исковое заявление прокуратура подала в суд.