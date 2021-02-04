Москва, , 14:00 — REGNUM Несанкционированные акции протеста, которые прокатились по российским городам в январе, доставили много хлопот жителям России. Об этом 4 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Протестующий в защиту Навального © ИА REGNUM

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При этом официальный представитель Кремля добавил, что в первую очередь они «доставили, продолжают доставлять огромное неудобство тем, кто, к сожалению, пришёл на эти незаконные акции».

«Задержано больше, чем их могут обработать вот эти вот изоляторы. Задержано больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия», — подчеркнул Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. Ещё один незаконный митинг протестующие устроили 2 февраля в центре столицы после того, как суд огласил решение о замене российскому блогеру условного наказания на реальное. По данным полиции, было задержано более 1,4 тыс. человек, в том числе и несовершеннолетние.