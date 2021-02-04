Джакарта, 4 февраля 2021, 13:59 — REGNUM Ряд государственных школ в Индонезии поддержали решение правительства запретить школам требовать от учеников носить мусульманскую одежду, сообщает CNN Indonesia.
Руководство одной из индонезийских государственных школ на Яве поддержало решение властей, поскольку государственные школы должны отличаться от религиозных.
«Не устанавливайте правила, чтобы не возникали случаи нетерпимости», — заявили в индонезийской государственной школе.
Власти Индонезии заявили, что образовательные учреждения в стране должны следовать идеологии религиозного разнообразия.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Западного Сулавеси отметили, что около 30 добровольцев-медиков, помогающих пострадавшим от землетрясения, заразились коронавирусом.
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