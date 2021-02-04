Красноярск, , 14:02 — REGNUM Договор безвозмездного пользования лесным участком, заключённый между минлесхозом Красноярского края и Курагинской местной религиозной организацией «Церковь последнего завета» («община Виссариона») расторгнут по суду. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

Напомним, договор безвозмездного пользования лесным участком был заключён в 2015 году. Религиозная организация обязалась использовать участок в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности.

Минлесхоз края обратился в Арбитражный суд, так как выявил «факты использования лесного участка с нарушением условий договора». В частности, на участке были размещены жилые и нежилые строения, не предназначенные для осуществления религиозной деятельности, он был захламлён отходами производства и потребления. Ответчик отказался от добровольного расторжения договора.

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Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Красноярского края 30 октября 2020 года.

4 февраля 2021 года суд огласил резолютивную часть решения об удовлетворении искового заявления и расторжении договора безвозмездного пользования лесным участком.

Как сообщало ИА REGNUM, основателя религиозной общины «Церковь последнего завета» Сергея Торопа (Виссариона) и других руководителей секты задержали в конце сентября 2020 года в Красноярском крае. Следствие полагает, что они привлекали деньги граждан для получения дохода от религиозной деятельности. Им было предъявлено обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

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