Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Актриса Алиса Фрейндлих, которая в конце декабря 2020 года была госпитализирована в больницу с коронавирусной инфекцией, идет на поправку, но врачи пока не спешат ее выписывать, слишком большая вероятность осложнений, пояснили ИА REGNUM 4 февраля в Клинической больнице № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА РФ в Санкт-Петербурге.

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Как уточнили в клинике, состояние Алисы Бруновны врачи оценивают как положительно стабильное, в ее лечении наблюдается позитивная динамика.

«Пока остается в клинике, речи о выписке нет. Сейчас боремся с теми осложнениями, которые вызывает ковид», — рассказали в больнице.

Напомним, 86-летняя Алиса Фрейндлих была госпитализирована с COVID-19 накануне Нового года. Около месяца она провела в реанимации и только 26 января была переведена из реанимационной палаты в обычную спустя месяц.

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