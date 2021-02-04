Красногорск, , 13:55 — REGNUM В Московской области за ночь очистили и обработали противогололедными средствами более 15 тыс. километров дорожного полотна. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Московской области.

Работы по очистке от наледи в первоочередном порядке велись на маршрутах общественного транспорта, подъездах к социально-значимым объектам и дорогах с интенсивным движением. Для этих целей было задействовано 1230 единиц спецтехники и 1269 работников коммунальных служб.

По прогнозам синоптиков, вечером в Подмосковье ожидается похолодание до — 9 °C, а ночью температура должна опуститься до — 17 °C. На дорогах ожидается гололедица, скорость ветра может достигать 10 м/с.

Читайте ранее в этом сюжете: 4 февраля в Москве ожидается до −3 °C, вечером похолодает