Нижний Новгород, , 13:50 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 февраля выявили 2544 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2573 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 472 960 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 471 новый случай заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 300, в Пермском крае — 279, в Саратовской области — 243, в Пензенской области — 210, в Ульяновской области — 174, в Кировской области — 171, в Башкирии — 165, в Оренбургской области — 154, в Удмуртии — 93, в Чувашии — 88, в Татарии — 83, в Мордовии — 71, в Марий Эл — 42.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 86 311 случаев, в Ульяновской области — 44 485, в Саратовской области — 44 160, в Самарской области — 41 504, в Пермском крае — 40 924, в Оренбургской области — 34 709, в Пензенской области — 33 581, в Кировской области — 33 071, в Удмуртии — 25 937, в Башкирии — 24 909, в Чувашии — 19 817, в Татарии — 16 385, в Мордовии — 16 332, в Марий Эл — 10 835.

Полностью выздоровели 411 267 жителей округа, за последние сутки выписаны 2597 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 9053 человека, за минувшие сутки скончался 61 житель Поволжья, накануне было зафиксировано 60 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в округе.

Значительное расхождение — больше чем на 180 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 3 февраля, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 341 человек, в течение минувших суток летальных случаев в регионе не регистрировалось. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 521 житель Удмуртии умер с начала пандемии, три человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 февраля в России с начала пандемии подтверждено 3 917 918 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 16 714 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 389 913 жителей России, за сутки выписаны 24 546 человек. 75 205 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 521 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 452 800 человек.