Афины , , 13:46 — REGNUM В Греции за минувшие сутки выявили 1151 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила 4 февраля Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

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В сообщении говорится, что всего в Греции с начала пандемии выявили в общей сложности 159 866 случаев заражения. EODY также зарегистрировала 27 новых смертей, в результате чего число смертельных случаев от COVID-19 достигло в общей сложности 5878.

Средний возраст всех погибших составил 79 лет, 95,5% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше, а 3 457 человек были мужчинами.

Сутками ранее в стране был выявлен 1261 случай заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова сообщила, что власти Греции могут открыть свои границы для путешественников из России в ближайшие месяцы.