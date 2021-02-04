Карши, Узбекистан, 4 февраля 2021, 13:39 — REGNUM В управлении транспорта Кашкадарьинской области Узбекистана уволили сотрудника, ударившего водителя при проверке документов, сообщили в пресс-службе ведомства.
В управлении отметили, что после публикации в сети видеоролика проведено расследование. Специалисты оценили факт рукоприкладства как превышение служебных полномочий.
Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором сотрудник управления транспорта в грубой форме предъявляет претензии водителю. После нескольких слов инспектор взял водителя за голову и попытался ударить о дверь автомобиля.
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