Москва, , 13:38 — REGNUM Большое количество задержаний участников несанкционированных акций в России нельзя назвать репрессиями. Об этом сегодня, 4 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя действия сотрудников полиции и самих участников незаконных митингов.

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«Никаких репрессий нет, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — В данном случае я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками».

Он пояснил, что «есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона — в отношении участников незаконных акций», которые пришли на них по своей воле или стали жертвой подстрекателей.

Песков также напомнил о множественных нападениях на сотрудников правоохранительных органов в ходе протестов, что и стало, по его словам, причиной «для принятия жёстких, но находящихся в русле закона контрмер». При этом, добавил пресс-секретарь российского лидера, случаев противоправных действий в отношении полицейских нисколько не меньше, а может, и больше, чем случаев задержания митингующих.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя несанкционированные митинги и задержания в России, напомнил, существующие в западных странах законы для регулирования порядка проведения демонстраций, митингов и других акций гораздо более жестокие, чем в России. Однако, подчеркнул министр, этот факт скрывается от общественности.

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