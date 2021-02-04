Пенза, , 13:51 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 4 февраля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составляет 54,01%. За сутки инфекцию выявили у 210 человек, 42 из которых — несовершеннолетние. Возраст детей — от 3 месяцев до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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В антилидерах по числу зарегистрированных инфицированных за сутки снова Пензенский район — 101 человек. В областном центре за минувший день заболели 56 жителей.

В настоящее время под наблюдением врачей остаются 9 438 человек, сняли с коронавирусного учета 74 756 пензенцев. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом осуществили среди 665 064 человек, провели более 706,2 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 4 февраля подтвердилась у 33 581 человека. Всего выздоровели 26 641 пациент или 79,3% инфицированных.

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