Кызыл, , 13:30 — REGNUM В Туве по состоянию на 1 января 2021 года на учёте в качестве нуждающихся в жилье состоят 4907 детей-сирот. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 640 из них не исполнилось 18 лет.

В возрасте от 18 до 23 лет насчитывается более 1,8 тыс. человек, 24−30 лет — 2003. Старше 50 лет — 1 человек. Наибольшее число сирот проживает в Кызыле, а также в Дзун-Хемчикском, Кызылском и Улуг-Хемском районах.

Как отмечается, для прозрачности принимаемых решений при утверждении списка получателей жилья участие принимают представители общественной организации «Мы вместе».

«Кроме того, активисты контролируют ход строительства домов и освоение финансовых средств, проводят выездные проверки в кожууны и города республики», — отметили в правительстве.

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