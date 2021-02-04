Москва, , 13:28 — REGNUM В России необходимы меры поддержки самозанятых граждан, пострадавших во время пандемии коронавируса. Об этом 4 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.

Глава государства отметил, среди пострадавших от пандемии коронавируса оказались самозанятые, и поручил быстрее проработать меры поддержки этой категории граждан.

«Да, не затягивайте это, потому что это тоже очень важный момент», — сказал президент.

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По его словам, люди должны понимать перспективу и то, что их ожидает в ближайшее время, «что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что правительство готово пойти в этой связи».

Решетников рассказал, что снижение доходов населения произошло за счёт сокращения предпринимательских доходов, доходов по депозитам и неформальной занятости.