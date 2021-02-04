Йошкар-Ола, , 13:27 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 3 февраля в больницах функционируют 925 коек инфекционного профиля для лечения пациентов с коронавирусом. Всего в регионе госпитализировано 630 человек, то есть 32% коек остаются свободными, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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В среднем ежедневно в республике госпитализируют от 40 до 70 человек. Остается достаточно высоким число пациентов в тяжелом состоянии, но в целом ситуация стабилизируется.

Напомним, накануне пресс-служба правительства региона сообщала, что с 26 января в республике свернули 569 ранее перепрофилированных для инфекционных пациентов коек. Так, 130 коек свернули в Оршанской ЦРБ и 40 коек в Детской республиканской клинической больнице. С 1 февраля сокращено в Йошкар-Олинской горбольнице 20 коек, в Волжской ЦГБ — 110 коек, в Мари-Турекской ЦРБ им.В.В.Свинина — 60 коек, в Звениговской ЦРБ — 70 коек, Козьмодемьянской межрайонной больнице — 15 коек, Медведевской ЦРБ — 37 коек, Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн — 10 коек, в Советской ЦРБ — 77 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 февраля в регионе выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 43 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 10 835 случаев.

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