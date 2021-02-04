Омск, , 13:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в областном оперштабе.

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За весь период пандемии в Омской области скончался 1101 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 февраля в регионе выявлено 37 914 носителей коронавируса, выздоровели 25 250 человек.

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