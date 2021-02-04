Владимир, 4 февраля 2021, 13:25 — REGNUM Во Владимирской области 4 февраля подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области были зарегистрированы 24 тыс. 92 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 21 тыс. 249 пациентов, в том числе 160 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 704 человека.
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