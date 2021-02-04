Владимир, , 13:25 — REGNUM Во Владимирской области 4 февраля подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Всего в области были зарегистрированы 24 тыс. 92 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 21 тыс. 249 пациентов, в том числе 160 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 704 человека.

Читайте развитие сюжета: Во Владимирской области число жертв COVID-19 превысило 700