Москва, , 13:39 — REGNUM Материалы дела об избрании меры пресечения участнику несанкционированной акции 23 января Александру Глушкову поступили в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы, в котором будут принимать решение по данному вопросу.

«В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глушкова Александра Сергеевича», — сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Глушков напал на сотрудника полиции во время несанкционированной акции в Москве 23 января 2021 года. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сторона обвинения ходатайствует о заключении мужчины под стражу до 3 апреля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров расценил поведение участника беспорядков как недостойное чеченца

Читайте развитие сюжета: Суд арестовал участника митинга в Москве за нападение на полицейского