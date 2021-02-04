Уфа, , 13:32 — REGNUM Превышения предельной допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду в воздухе были зафиксированы в Уфе. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба республиканского министерства природопользования и экологии.

Сообщается, что 3 февраля чиновники получили множество жалоб от жителей города на сильный смог и химический запах в Уфе, при этом сведений о внештатных ситуациях, которые повлекли бы загрязнение воздуха, сотрудники минэкологии региона не получали.

После отбора проб воздуха в разных районах города, были установлены превышения предельной допустимой концентрации по сероводороду в 1,1 — 1,8 раза в парке «Нефтехимиков» и на улице Вологодской. Помимо этого, автоматизированные станции контроля воздуха с 9:00 часов до 18:00 часов выявили превышения по сероводороду в парках «Кашкадан» и «Нефтехимиков».

"На момент поступления обращений наблюдались неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это условия, способствующие накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки: температурная инверсия, туман, что создало условия для накопления всех видов вредных примесей в приземном слое атмосферы, в связи с чем наблюдалось ухудшение качества воздуха в районах города», — говорится в сообщении.

Данные сведения были переданы в ФГБУ «Башкирское УГМС»), в связи с чем режим регулирования выбросов был изменен с №1 на № 2.

«Законодательно установлена обязанность хозяйствующих субъектов, имеющих источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Режим НМУ №2 означает снижение выбросов загрязняющих веществ предприятиями на 20 — 40%, НМУ №1 на 15−20%», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сейчас погода изменилась, поэтому с 12 часов 4 февраля режим неблагоприятных метеорологических условий планируется снять.

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