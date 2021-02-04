Уфа, 4 февраля 2021, 13:32 — REGNUM Превышения предельной допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду в воздухе были зафиксированы в Уфе. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба республиканского министерства природопользования и экологии.
Сообщается, что 3 февраля чиновники получили множество жалоб от жителей города на сильный смог и химический запах в Уфе, при этом сведений о внештатных ситуациях, которые повлекли бы загрязнение воздуха, сотрудники минэкологии региона не получали.
После отбора проб воздуха в разных районах города, были установлены превышения предельной допустимой концентрации по сероводороду в 1,1 — 1,8 раза в парке «Нефтехимиков» и на улице Вологодской. Помимо этого, автоматизированные станции контроля воздуха с 9:00 часов до 18:00 часов выявили превышения по сероводороду в парках «Кашкадан» и «Нефтехимиков».
Данные сведения были переданы в ФГБУ «Башкирское УГМС»), в связи с чем режим регулирования выбросов был изменен с №1 на № 2.
Отмечается, что сейчас погода изменилась, поэтому с 12 часов 4 февраля режим неблагоприятных метеорологических условий планируется снять.
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