Гатчина, Ленинградская область, , 13:30 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета по Ленобласти начали доследственную проверку после того, как охранник не впустил на территорию перинатального центра в Гатчине роженицу со схватками. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, о том что в ночь на 4 февраля у жительницы Ленобласти начались стремительные роды. Муж женщины на личном автомобиле доставил ее к центральным воротам областного перинатального центра в Гатчине. Однако ворота были закрыты, а дежуривший в этот момент охранник медцентра попросил подъехать к зданию с другой стороны, куда рожениц доставляют бригады скорой медицинской помощи.

В итоге у женщины начались роды прямо на улице у медучреждения, при температуре воздуха минус 11 градусов. На помощь роженице пришли медицинские работники, расположенной рядом станции скорой помощи. Они же приняли роды в машине и передали маму с новорожденным в перинатальный центр.

«По данному факту следственным отделом по городу Гатчина следственного управления СК России по Ленинградской области инициировано проведение доследственной проверки, — уточнили в региональном СК. — После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств, будет принято процессуальное решение».

Отметим, в настоящий момент мать и новорожденный младенец находятся в палате, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

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