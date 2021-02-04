Иерусалим, , 13:41 — REGNUM Только учителя, которые вакцинированы от COVID-19, могут очно вести уроки в школах, — такое предложение сделали израильские эксперты во время заседания кабинета министров по коронавирусу 3 февраля. Об этом сообщает Ynet.

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В состав экспертной группы при правительстве входят высокопоставленные должностные лица, в том числе профессор Ран Балисер, координатор по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш, начальник Службы общественного здравоохранения министерства здравоохранения профессор Шарон Алрой Прейс, и заместитель Генерального директора министерства здравоохранения профессор Итамар Гротто.

Предполагается, что непривитые учителя должны продолжать преподавать дистанционно. Пока неясно, насколько эта идея соответствует закону. Данные министерства здравоохранения страны показывают, что только 53% педагогических работников получили первую дозу вакцины (27% — вторую), хотя они были включены в приоритетный список на вакцинацию.