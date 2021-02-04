Минск, , 13:19 — REGNUM Судебное разбирательство в Верховном суде Белоруссии по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк», которых обвиняют в получении взяток и отмывании денег, начнётся 17 февраля. Такое решение сегодня, 4 февраля, было принято в ходе предварительного заседания в суде Московского района Минска.

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"Назначить рассмотрение коллегиально в открытом судебном заседании в помещении суда Московского района города Минска на 11:00 17 февраля», — цитирует БелТА судью Верховного суда Игоря Любовицкого.

Он также добавил, что мера пресечения обвиняемым была оставлена без изменения.

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Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело с обвинениями руководителей дочерней структуры Газпрома — «Белгазпромбанка» — в коррупционных преступлениях было передано Генпрокуратурой Белоруссии в Верховный суд в января 2021 года. как следует из материалов дела, бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико инкриминируют получение взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализацию средств, полученных преступным путём, в особо крупном размере по ч. 3 ст.430 и ч. 2 ст.235 УК Белоруссии.

Шести бывшим заместителям председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере.