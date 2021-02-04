Джакарта, , 13:18 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране выявили 11 434 носителей коронавируса, сообщает Kompas.

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По состоянию на 4 февраля 2021 года в Индонезии подтвердили 1 123 105 носителей коронавиурса.

Кроме того, в Индонезии за сутки победить коронавируса смогли 11 641 человек. Однако за тот же период времени от коронавируса скончались 231 пациент. Эпидемия унесла жизни 31 000 человек в Индонезии.

Между тем в стране зарегистрировано 174 798 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Западного Сулавеси отметили, что около 30 добровольцев-медиков, помогающих пострадавшим от землетрясения, заразились коронавирусом.

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