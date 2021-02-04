Йошкар-Ола, , 13:18 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 4 февраля выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 43 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 10 835 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 9510 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 57 человек. 156 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев от COVID-19 не регистрировалось, как и накануне.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1169 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 247 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 601 человек, из них у 596 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 72 пациента, при этом госпитализированы 43 жителя Марий Эл.